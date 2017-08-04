Пентагон передав Білому дому рекомендацію надати Україні летальну зброю - ЗМІ

До Білого дому передано рекомендацію Пентагону надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією.

Читайте такожСенатор Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєнняПро це повідомляє NBC News із посиланням на трьох американських чиновників.

За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin приблизною вартістю близько $50 млн.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до США провів зустріч із Державним секретарем Рексом Тіллерсоном, в ході якої співрозмовники обговорили шляхи надання Україні оборонного озброєння.