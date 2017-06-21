У Пентагоні не виключають, що в майбутньому Україна може отримати летальну зброю

У Пентагоні не виключили, що в майбутньому США можуть передати Україні летальне оборонне озброєння. Про це заявив представник Пентагону Джефф Девіс, інформує Star Tribune.

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"У минулому ми не надавали Україні летальну оборонну зброю, але ми не виключаємо можливості зробити це в майбутньому», - сказав представник Пентагону Джефф Девіс.

Раніше повідомлялося, що згідно із законом про бюджетні асигнування США на 2017 рік, на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн доларів.

Зокрема, на військову допомогу і політику безпеки Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) США планує виділити не менше 238 млн доларів.

Виділені кошти на зміцнення оборони і безпеки можливостей України є лише частиною від загальної суми в 350 млн доларів, яка може бути повністю використана після 1 жовтня 2017 року.