Гендерний скандал в Google: інженер компанії написав провокаційну замітку про жінок

Гендерний скандал всередині компанії Google виник після того, як один зі співробітників компанії написав внутрішню замітку, де заявив, що саме через біологічні відмінності між статями на технічних спеціальностях і на керівних посадах у компанії так мало жінок.

Про скандал у компанії написали у Financial Times, передає Громадське.

Стаття на 10 сторінок спричинила резонанс серед працівників компанії.

Водночас автор стверджує, що отримав «безліч особистих повідомлень від колег, які висловили вдячність за те, що він підняв ці питання, з якими вони згодні, але ніколи не озвучували через страх громадського осуду.

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У маніфесті інженера, анонімно надрукованому на робочому сайті Google для дискусій – Motherboard, йдеться, що «розподіл вподобань і здібностей чоловіків і жінок частково відрізняється через біологічні причини. Ці відмінності пояснюють, чому ми не бачимо однакової кількості жінок і чоловіків у технологіях і лідерстві».

Чоловіча схильність до систематичного мислення спонукає їх ставати програмістами, пише анонім, а у жінок є «відкритість, спрямована на почуття і естетику, а не ідеї», тому вони обирають «робочі місця в соціальних або художніх областях».

Багато працівників компанії вимагають від керівництва жорстких заходів у відповідь на публікацію. Хоча виконавчий директор погодився, що інженер порушив кодекс поведінки в компанії, але поки що неясно, чи буде працівника звільнено.