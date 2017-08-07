У Росії затримали учасниць Pussy Riot після акції на підтримку Сенцова (відео)

Учасниць Pussy Riot Марію Альохіну і Ольгу Борисову затримали в Якутську на наступний день після акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова біля виправної колонії №1. Про це «Медиазоне» розповіла сама Альохіна.

Альохіну і Борисову відвезли у відділ поліції за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення — проведення несанкціонованої акції.

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Вчора Pussy Riot провели акцію на мосту через озеро Сайсари в Якутську неподалік від ВК-1, де знаходиться Олег Сенцов, розгорнули великий плакат з написом Free Sentsov. «Справа Сенцова і Кольченко — одна з головних і ключових політичних справ в історії нашої країни», — пояснювала Альохіна.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство. Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, проте Росія відмовила у їх екстрадиції.