У Якутську провели акцію на підтримку політв'язня Сенцова (фото, відео)

У російському місті Якутську активістки з Pussy Riot влаштували акцію на підтримку українського режисера та політв'язня Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила учасниця Pussy Riot Марія Альохіна.

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"Якутськ, республіка Саха, міст через озеро Сайсари. За двадцять хвилин - ВК-1, де перебуває Олег Сенцов. Сім з половиною кілометрів", - йдеться у її повідомленні.

Учасниці Pussy Riot за допомогою льняного полотна і рожевого балончика виготовили розтяжку й розмістили її на мосту так, щоб було видно перехожим і жителям будинків навпроти.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

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У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська наголосила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму, а відмовитися від нього упродовж місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня 2016 року Росія відмовила у передачі Сенцова і Кольченка Україні.