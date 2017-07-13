Сьогодні українському політв'язню Олегу Сенцову виповнюється 41 рік (відео)

Олега Сенцова затримали у Криму 11 травня 2014 року, звинувативши у терористичній діяльності. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив його до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Кілька разів Росія відмовляла у видачі політв'язня до України, аргументуючи це тим, що після «приєднання» Криму до Росії Сенцов став громадянином РФ. Адвокат Сенцова Йонко Грозєв подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку з незаконним затриманням та тортурами, які застосовувалися до Олега.

Читайте такожГеращенко закликала ЄС негайно ввести санкції проти причетних до ув'язнення Сенцова росіян

З різкою критикою вироку виступили європейські політики та правозахисники, а також світові діячі культури, режисери, Конфедерація спілок кінематографістів країн СНД і Балтії, Європейська кіноакадемія. Російський КіноСоюз звернувся до ФСБ з вимогою звільнити українського режисера. Стенди 67-го Канського кінофестивалю були завішані портретами Олега Сенцова. Amnesty International назвала його арешт незаконним. Впродовж трьох років на підтримку Сенцова пройшли сотні акцій в Україні, Росії, Польщі, США, Німеччині.