Британія запропонує ЄС тимчасовий митний союз після "брексіта"

Британія запропонує Євросоюзу "тимчасовий митний союз" на перехідний період після "брексіта", йдеться в документі з викладенням позиції уряду, який буде офіційно опублікований у вівторок. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Країни, що входять в митний союз, не обкладають митами (податками на експорт і імпорт) постачальників товарів та послуг на території всіх країн союзу. Також вони зрівнюють тарифи на товари і послуги, імпортовані з-поза меж союзу або експортуються за його межі.

У вихідні в спільній статті міністра фінансів Філіпа Хэммонда і міністра торгівлі Ліама Фокса, що вважалися антиподами в питанні про те, як далеко повинен зайти процес виходу Британії з структур Євросоюзу, говорилося, що митний союз ЄС країна в кінцевому підсумку покине.

Однак у новому документі уряду йдеться, що Британія запропонує з березня 2019 року, коли завершується термін переговорів про "брексите", встановити "тимчасовий митний союз". В рамках цього союзу торгівля з ЄС буде продовжуватися на колишніх умовах, але Лондон зможе почати торговельні переговори з країнами, що не входять в ЄС, на що зараз, залишаючись членом ЄС, він не має права.

По закінченні періоду тимчасової митного союзу за взаємною домовленістю або буде встановлена новий митний кордон з ЄС - при цьому в британському уряді підкреслюють, що прагнуть максимально спростити оформлення вантажів, що - небудь між сторонами буде укладено нове "партнерство" взагалі без митного кордону.

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Таким чином, кажуть в уряді, бізнесу після "брексіта" доведеться пристосовуватися до нових умов всього один раз.

Нічого з цього поки не обговорювалося з ЄС. На вимогу Брюсселя, переговори в травні почалися з питань, пов'язаних з виходом з ЄС, - таких, як становище громадян ЄС в Британії і британців в країнах ЄС або взаємні фінансові зобов'язання сторін.

Лише тоді, коли в ЄС вважатимуть, що з цих питань досягнутий значний прогрес, можна буде почати обговорювати майбутні відносини Британії та ЄС після "брексіта". Британський уряд сподівається вийти на цей рубіж восени.

Митний кордон має цілий ряд функцій крім збору мит до бюджету. При митному контролі перевіряється відповідність імпортованих товарів природоохоронного та санітарного законодавства країни, виявляються контрафактні товари, а також їх дійсне походження.

Документ про митний союз стане першим у низці документів, у яких британський уряд представить свою позицію на переговорах щодо "брексіту". У середу буде опублікований наступний з них, присвячений єдиною сухопутному кордоні Сполученого Королівства - між Північною Ірландією та Ірландською Республікою.