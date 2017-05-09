Мінус одна зірка: художник Бенксі зобразив "брексіт" на прапорі ЄС (фото)

02:33, 09 травня 2017
Світ
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Зображення графіті з‘явилося в акаунті Instagram Бенксі.

Бенксі вилучив з прапора одну зірку / instagram.com/banksy

Відомий вуличний художник Бенксі зобразив прапор ЄС без однієї зірки. На малюнку графіті, що з‘явився на одній із будівель у англійському місті Довер, зображено робітника, який відбиває одну із зірок з європейського прапора.

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Як передає Euronews, місто, яке традиційно символізує зв‘язок між Англією та континентальною Європою, під час кампанії щодо “Брексіту” виступало за вихід Сполученого Королівства з ЄС.

Зображення цього графіті з‘явилося в акаунті Instagram Бенксі, а його представник підтвердив, що робота належить саме художнику.

Dover, England.

Допис, поширений Banksy (@banksy)

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Теги: #вихід Британії з ЄС#художник Бенксі і брексіт