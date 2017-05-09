Мінус одна зірка: художник Бенксі зобразив "брексіт" на прапорі ЄС (фото)
02:33, 09 травня 2017Світ
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Зображення графіті з‘явилося в акаунті Instagram Бенксі.
Бенксі вилучив з прапора одну зірку / instagram.com/banksy
Відомий вуличний художник Бенксі зобразив прапор ЄС без однієї зірки. На малюнку графіті, що з‘явився на одній із будівель у англійському місті Довер, зображено робітника, який відбиває одну із зірок з європейського прапора.
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Як передає Euronews, місто, яке традиційно символізує зв‘язок між Англією та континентальною Європою, під час кампанії щодо “Брексіту” виступало за вихід Сполученого Королівства з ЄС.
Зображення цього графіті з‘явилося в акаунті Instagram Бенксі, а його представник підтвердив, що робота належить саме художнику.
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