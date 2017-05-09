Мінус одна зірка: художник Бенксі зобразив "брексіт" на прапорі ЄС (фото)

Відомий вуличний художник Бенксі зобразив прапор ЄС без однієї зірки. На малюнку графіті, що з‘явився на одній із будівель у англійському місті Довер, зображено робітника, який відбиває одну із зірок з європейського прапора.

Читайте такожМей і Макрон обговорили Brexit

Як передає Euronews, місто, яке традиційно символізує зв‘язок між Англією та континентальною Європою, під час кампанії щодо “Брексіту” виступало за вихід Сполученого Королівства з ЄС.

Зображення цього графіті з‘явилося в акаунті Instagram Бенксі, а його представник підтвердив, що робота належить саме художнику.

Dover, England. Допис, поширений Banksy (@banksy) Тра 7, 2017 о 6:40 PDT