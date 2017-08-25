Росія відмовилась обговорювати виведення своїх військ із Придністров'я

У Російській Федерації відмовились від пропозиції Молдови щодо обговорення виведення російських військ з Придністров'я. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Кишинів пропонував обговорити це на сесії Генасамблеї ООН у вересні. У свою чергу постпред Росії при ООН Василь Небензя назвав цю ініціативу «не дуже дружньою і досить несподіваною".

Як повідомляв УНІАН раніше, Молдова просила ООН включити питання про повне виведення російських військ із Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Пізніше голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз повідомила, що Україна підтримає ініціативу позбавити російських "миротворців" підстав перебувати на молдавській території.