Україна підтримає ініціативу Молдови вислати російських військових з Придністров'я - Фріз

Україна підтримає ініціативу позбавити російських "миротворців" підстав перебувати на молдавській території. Про це заявила нардеп від фракції "Блоку Петра Порошенко", голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook.

"Україна підтримає ініціативу Республіки Молдова позбавити російську так звану миротворчу місію в ПМР підстав для перебування на молдавській території. В черговий раз підкреслюю: ми повинні задіяти всі міжнародні механізми для того, щоб військовий окупаційний контингент РФ був повністю виведений з Молдови", - написала Фріз.

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Вона також привітала заяву постійного представника Молдови при ООН Віктора Морару і зазначила, що Україна готова забезпечити повну підтримку молдавським партнерам.

Як повідомляв УНІАН, Молдова просить ООН підняти питання про виведення військових РФ з Придністров'я. Кишинів звернувся до ООН з проханням включити до порядку денного найближчої сесії Генасамблеї питання про повне виведення російських військ з Придністров'я.