Україна підтримає ініціативу Молдови вислати російських військових з Придністров'я - Фріз
Україна готова забезпечити повну підтримку молдавським партнерам, зазначила нардеп від БПП Ірина Фріз.
Україна підтримає ініціативу позбавити російських "миротворців" підстав перебувати на молдавській території. Про це заявила нардеп від фракції "Блоку Петра Порошенко", голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook.
"Україна підтримає ініціативу Республіки Молдова позбавити російську так звану миротворчу місію в ПМР підстав для перебування на молдавській території. В черговий раз підкреслюю: ми повинні задіяти всі міжнародні механізми для того, щоб військовий окупаційний контингент РФ був повністю виведений з Молдови", - написала Фріз.
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Вона також привітала заяву постійного представника Молдови при ООН Віктора Морару і зазначила, що Україна готова забезпечити повну підтримку молдавським партнерам.
Як повідомляв УНІАН, Молдова просить ООН підняти питання про виведення військових РФ з Придністров'я. Кишинів звернувся до ООН з проханням включити до порядку денного найближчої сесії Генасамблеї питання про повне виведення російських військ з Придністров'я.