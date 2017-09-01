У Росії під час зйомок сюжету зламали ніс пропагандисту "Первого канала"

Журналіст-пропагандист "Первого канала" Олексій Іванов знімав сюжет про виділені смуги на Малишева і Рози Люксембург, що не сподобалося одному з водіїв. Чоловік постраждав під час роботи, передає Е1.rи.

Так, Іванов зняв Mercedes, що рухався виділеною смугою Автомобіль зупинився, з нього вийшли пасажир і водій, й сталася бійка. Інформація про цей інцидент надійшла до Слідчого комітету.

"У машині було двоє чоловіків, – повідомили у Слідчому комітеті по Свердловській області. – Журналіст поцікавився у них, чому вони їдуть по виділеній смузі. Але чоловікам не сподобалося те, що їх зняли, і вони (або хтось один) побили Олексія Іванова".

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Зараз російський журналіст перебував у лікарні. Про стан його здоров'я відомо тільки те, що у нього зламаний ніс.

Поліція вже порушила кримінальну справу за статтею КК РФ "Умисне завдання легкої шкоди здоров'ю, вчинене з хуліганських спонукань". Слідчий комітет ініціював передачу справи до них, щоб розслідувати справу за частиною 3 статті 144 КК РФ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, поєднане з насильством над журналістом).

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Парку Горького в Москві, де традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ. Це сталося у прямому ефірі. На відео видно, що чоловік підійшов до камери й вилаявся, сказавши: "це моя країна" та "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар у щелепу.