За віру, царя та вітчизну: у мережі відшукали сторінку п’яного десантника із Росії, який побив журналіста-пропагандиста

У соцмережі «ВКонтакте» розшукали сторінку російського десантника, який у футболці «Оплоту» у Москві напав на журналіста пропагандистського каналу та побив його.

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У соцмережі десантник зареєстрований під ніком Колобок Ярославкін. На сторінці десантник розміщує і пости про православну віру, царя та Донбас.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 серпня, у Парку Горького в Москві, де 2 серпня традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ.

Це сталося у прямому ефірі. На відео видно, що чоловік підійшов до камери і вилаявся, сказавши: "це моя країна" і "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар у щелепу.