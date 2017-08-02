За віру, царя та вітчизну: у мережі відшукали сторінку п’яного десантника із Росії, який побив журналіста-пропагандиста

16:43, 02 серпня 2017
Русский міръ
1086 0

На сторінці у соцмережі десантника поруч із постами про релігію також розміщені фото царя.

десантник зареєстрований під ніком Колобок Ярославський / скріншот

У соцмережі «ВКонтакте» розшукали сторінку російського десантника, який у футболці «Оплоту» у Москві напав на журналіста пропагандистського каналу та побив його.

Читайте такожУ російських містах відключили фонтани, побоюючись п'яних десантників

скріншот

У соцмережі десантник зареєстрований під ніком Колобок Ярославкін. На сторінці десантник розміщує і пости про православну віру, царя та Донбас.

скриншот

Нагадаємо, що сьогодні, 2 серпня, у Парку Горького в Москві, де 2 серпня традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ.

Це сталося у прямому ефірі. На відео видно, що чоловік підійшов до камери і вилаявся, сказавши: "це моя країна" і "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар у щелепу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #день ВДВ#п'яний десантник в Росії#п'яний російський десантник#сторінка п'яного десантника із Москви