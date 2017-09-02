Трамп попросив на ліквідацію наслідків "Харві" майже $8 мільярдів

Президент США Дональд Трамп звернувся до конгресу з проханням виділити $7,85 млрд на ліквідацію наслідків урагану "Харві", що обрушився на Техас тиждень тому і спровокував великі повені, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожТрамп виділить $1 мільйон особистих коштів на ліквідацію наслідків руйнівного урагану "Харві"Це первісна оцінка витрат на усунення наслідків стихійного лиха на південному сході Техасу і в деяких районах Луїзіани. Не виключено, що згодом ця сума зросте.

Влада Техасу раніше заявляла, що їй може знадобитися до $125 млрд. В міністерстві внутрішньої безпеки з подібною оцінкою завданої шкоди погодилися.

Ураган "Харві" став самим потужним штормом на материковій частині США за останні 12 років. Він обрушився на узбережжя 25 серпня і почав просуватися вглиб материка. Швидкість вітру в центрі урагану досягала 215 км/год, однак потім значно впала.

Першим під удар "Харві" потрапило невелике техаське місто Рокпорт з населенням близько 10 тис. осіб. Також ще до того, як ураган набрав повну силу, вітер почав валити дерева в Корпус-Крісті - найбільшому з прибережних міст Техасу.

Надалі ураган дістався до Х'юстона і спровокував там повінь. У місті запровадили режим надзвичайного стану. Національна метеорологічна служба оцінила масштаб повені як катастрофічний.

За даними ЗМІ, всього в результаті стихійного лиха загинули не менше 42 осіб, близько мільйона людей були змушені покинути свої будинки. Повідомлялося, що ураган пошкодив не менше 100 тис. будинків.

Зараз оцінка потужності "Харві" знижена до тропічної депресії, але в найближчі три дні від Луїзіани до Кентуккі очікується сильна злива, і попередження про повені залишаться в силі для південно-східного Техасу і частин Луїзіани.