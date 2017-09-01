У Х'юстоні через повені постраждали 100 тисяч будинків

Близько 100 тис. будинків постраждали від урагану "Харві" і повені, які він приніс в південні штати США, заявив радник Білого дому, передає Бі-бі-сі.

Радник міністерства внутрішньої безпеки Том Боссерт сказав, що Білий дім попросить конгрес надати екстрене фінансування, щоб допомогти постраждалим, у багатьох з яких немає страховки.

Читайте такожТрамп виділить $1 мільйон особистих коштів на ліквідацію наслідків руйнівного урагану "Харві"Нафтопереробні заводи та трубопроводи закриті, а на хімічному заводі біля Х'юстона сталася пожежа.

Лікарні міста Бомонт, на схід від Х'юстона, довелося евакуювати пацієнтів, оскільки припинилася подача води. Військові вертольоти Sikorsky UH-60 "Блек Хок" були задіяні для евакуації пацієнтів з відділення реанімації.

Губернатор Техасу Грег Ебботт сказав на прес-конференції, що штату необхідно більше $125 млрд від федерального уряду, для того щоб впоратися з наслідками урагану.

Том Боссерт з міністерства внутрішньої безпеки сказав, що адміністрація президента Трампа запропонує на розгляд конгресу питання про додаткове фінансування відновлювальних робіт у Техасі. Він не сказав, про які саме цифри йде мова, але зазначив, що оцінки Еббота справедливі.

Віце-президент США Майк Пенс та інші члени уряду вирушили в Техас на зустрічі з місцевими жителями, постраждалим від повеней.

Сам Дональд Трамп, як очікується, знову відвідає Техас в суботу і, можливо, навіть приїде в район Х'юстона.

Після того, як ураган "Харві" обрушився на Техас 25 серпня, рівень дощової води в деяких районах вже перевищив 125 см.

Ураган "Харві" тепер "знижений" до тропічної депресії, але в найближчі три дні від Луїзіани до Кентуккі очікується сильна злива, і попередження про повені залишаться в силі для південно-східного Техасу і частин південно-західної Луїзіани.

Пожежники ведуть пошук живих і загиблих. Операція може зайняти до двох тижнів. В Техас направлено ще 10 тис. службовців Національної гвардії - на допомогу 14 тис. гвардійців, які вже перебувають там.

Агентство з охорони навколишнього середовища попереджає всіх, хто знаходяться поруч із затопленими місцевостями, вести себе обережно, оскільки у воді можуть бути шкідливі бактерії і інші переносники хвороб.

Хімічний завод Arkema знаходиться в 34 км від Х'юстона. Роботи на ньому зупинилися в п'ятницю, перед настанням урагану.

Однак через велику кількість опадів територія заводу виявилася затоплена, електрика відключилася, і резервні генератори також вийшли з ладу. Місцева влада і представники компанії повідомили, що ніякого серйозного вибуху, як раніше повідомлялося, на заводі не було. Сталася пожежа в одному з контейнерів.

Один з керівників Arkema Річард Реннард не виключив можливості повторних вибухів і займань. "Хімічних викидів не відбувається. Я хочу, щоб всі це розуміли. Мова йде про спалах", - сказав він.

Раніше глава компанії Arkema заявляв, що потенційна пожежа навряд чи перекинеться за територію заводу, проте жителі округу Харріс в радіусі півтори милі (2,4 км) навколо заводу були евакуйовані в якості запобіжного заходу.