Сомалійські пірати загрожують підводному інтернет-кабелю

Військово-морські сили країн, що патрулюють узбережні води Сомалі, домовилися охороняти судно, яке займатиметься прокладкою високошвидкісного інтернет-кабелю через морське дно. Про це повідомила кенійська влада.

Інтернет-кабель завдовжки 5 тисяч кілометрів і вартістю 130 мільйонів доларів має з`єднати місто Фуджейра (ОАЕ) з кенійським портовим містом Момбаса. Для Східної Африки це стане першим дешевим швидкісним способом зв`язку з рештою світу.

У березні Кенія оголосила, що маршрут прокладки кабелю буде збільшений на 200 кілометрів для того, щоб не наближатися до берега і забезпечити фахівців від піратських атак.

Морські роботи вже почалися. Очікується, вони будуть завершені у середині червня. Як зазначає Лента.ру з посиланням на Reuters, Східна Африка залежить від дорогого супутникового телефонного і інтернет-зв`язку, тому місцеві телекомунікаційні компанії дуже чекають нового підводного кабелю.