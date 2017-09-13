Юнкер заявив про необхідність створення до 2025 року спільної армії Європи

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив про необхідність до 2025 року створити повноцінний Європейський оборонний союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу в Страсбурзі в Європейському парламенті під час щорічного виступу «Стан Союзу».

«Я хочу, щоб ми присвятили подальші зусилля питанню оборони. Вже є новий Європейський оборонний фонд, як і постійне структуроване співробітництво в галузі оборони. До 2025 року нам потрібен повноцінний Європейський оборонний союз. Нам це потрібно. І НАТО цього хоче», - зазначив Юнкер.

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Президент ЄК також висловився за швидше ухвалювання рішень у сфері зовнішньої політики для Євросоюзу.

«Я хочу, щоб наш Союз був сильнішим гравцем у світі. Для того, щоб мати більше ваги у світі, ми повинні мати можливість швидше ухвалювати зовнішньополітичні рішення. Ось чому я хочу, щоб держави-члени розглянули (можливість того), які зовнішньополітичні рішення можуть бути переведені від одностайного голосування до кваліфікованої більшості (види ухвалення рішень в ЄС - УНІАН). Це вже передбачено Договором, якщо всі держави-члени погодяться це зробити», - пояснив Юнкер.