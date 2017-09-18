Північна Корея попередила, що санкції лише прискорять розробку ядерної програми

Північна Корея попередила, що посилення санкцій і тиску лише прискорить її ядерну програму, пише BBC.

У своїй заяві Пхеньян назвав нові санкції ООН "найбільш злісним, неетичним та нелюдським актом ворожнечі".

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Тим часом, президенти США та Китаю взяли на себе зобов'язання "максимізувати тиск" на півночі шляхом активного виконання резолюцій ООН.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея буде знищена, якщо Сполученим Штатам доведеться захищатися або захищати своїх союзників. Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі. "Якщо Північна Корея продовжить вести себе нерозважливо, якщо Сполученим Штатам доведеться захищати себе або своїх союзників, то Північна Корея буде знищена", - сказала вона.