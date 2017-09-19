Трамп подякував Китаю та Росії за санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на генасамблеї ООН подякував Китаю та Росії за санкції проти КНДР, передає «ЄП».

Мова йде про приєднання країн до голосування щодо введення відповідних санкцій.

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"КНДР має зрозуміти, що денуклеаризація - єдине прийнятне майбутнє. Радбез ООН нещодавно схвалив сильну резолюцію проти Північної Кореї. І я хочу подякувати Китаю і Росії, за те, що вони приєдналися на голосуванні, щоб ввести санкції, разом з іншими членами Ради Безпеки ООН", - заявив Трамп.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея попередила, що посилення санкцій і тиску лише прискорить її ядерну програму. У своїй заяві Пхеньян назвав нові санкції ООН "найбільш злісним, неетичним та нелюдським актом ворожнечі".

Тим часом, президенти США та Китаю взяли на себе зобов'язання "максимізувати тиск" на півночі шляхом активного виконання резолюцій ООН.