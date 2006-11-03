Ющенко і Солана обговорили вступ до СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Генеральний секретар Ради Євросоюзу Хав’єр СОЛАНА обговорили підсумки Десятого саміту Україна-ЄС та процес вступу України до Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє прес-служба Президента з посиланням на телефонну розмову В.ЮЩЕНКА та Х.СОЛАНИ під час перебування глави держави з робочою поїздкою на Івано-Франківщині.

Говорячи про Гельсінський саміт, В.ЮЩЕНКО відзначив, що дуже задоволений його результатами та конструктивною атмосферою. Він зокрема високо оцінив завершення переговорів та парафування угод про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС.

Торкаючись теми просування України до членства в СОТ, глава Української держави відзначив успішну роботу в цьому напрямку. «Для нас це знакове питання в площині взаємин з Європою», – підкреслив він. У цьому контексті він поінформував Х.СОЛАНУ про прийняття парламентом 2 листопада шести СОТівських законопроектів, внесених Президентом, а сьогодні, 3 листопада – ще трьох. На переконання В.ЮЩЕНКА, такі темпи дозволять вже до третьої декади листопада мати звіт робочої групи щодо можливості вступу України до СОТ – а це, в свою чергу, відкриє нашій державі шлях до початку переговорів з Євросоюзом щодо створення зони вільної торгівлі.

Генсек Ради ЄС також поцікавився підсумками першого засідання комітету з економічного співробітництва міждержавної комісії Ющенко – Путін, що відбулося в Києві 24 жовтня за участю голови уряду Росії Михайла ФРАДКОВА.