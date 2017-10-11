Лідер Каталонії підписав "декларацію про незалежність"

Президент Каталонії Карлес Пучдемон і кілька десятків членів уряду й парламенту регіону підписали "Декларацію представників Каталонії", в якій Каталонія проголошується незалежною державою. Про це пише Медуза із посиланням на La Vanguardia.

Раніше 10 жовтня Пучдемон закликав парламент відкласти оголошення незалежності заради діалогу з іспанською владою.

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Як відзначає La Vanguardia, документ має швидше символічне значення, ніж юридичне - голосування за декларацію в парламенті Каталонії не було. Підписали документ депутати, що входять до правлячої коаліції.

У документі йдеться, що Каталонія "відкрита до переговорів з Іспанією, без попередніх умов, для створення системи взаємодії заради користі обох сторін".

В декларації стверджується також, що Каталонія зобов'язується "поважати міжнародні зобов'язання, які поширюються на її територію, і залишиться в міжнародних договорах, у яких бере участь Іспанія".

Нагадаємо, референдум про незалежність, який не визнають ні іспанська влада, ні Євросоюз, і який ще до проведення був заморожений Конституційним судом королівства, пройшов 1 жовтня.

90 відсотків від 2,3 млн каталонців, які прийшли на невизнаний і заборонений Мадридом референдум, проголосували за відділення від Іспанії. Явка при цьому, за даними каталонської влади, склала 43%.

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Близько 900 чоловік постраждали в результаті дій поліції, що намагалася не допустити проведення голосування. В результаті зіткнень учасників референдуму і поліцейських травми отримали 33 правоохоронця.

Пізніше уряд Іспанії приніс Каталонії вибачення за жорсткі дії поліції в ході референдуму, звинувативши при цьому каталонську владу в організації незаконного голосування.