В аеропорту Чикаго зіткнулися два пасажирські авіалайнери

В аеропорту Чикаго (штат Ілінойс, США) зіткнулися два пасажирські авіалайнери авіакомпанії United Airlines, повідомили представники аеропорту. За повідомленням Associated Press, ніхто не постраждав.

За словами представника адміністрації Федерального управління цивільної авіації США Тоні Молінаро, інцидент відбувся на злітно-посадочній смузі аеропорту O`Hare: один з лайнерів при повороті зачепив крилом хвіст іншого.

На борту Boeing-737, який повинен був вилетіти до Нью-Йорка, знаходилися 110 пасажирів, а на борту Airbus-320 - 96 чоловік, що прямували до Вашингтона. В результаті зіткнення обидва рейси були відмінені. Представники авіакомпанії взялися за розслідування обставин події і підрахунок збитків.

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