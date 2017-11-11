Путін уник відповіді на питання про новий президентський термін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки залишить питання про своє можливе висунення на новий президентський термін без відповіді, передає ТСН.

Читайте такожПутін напередодні виборів хоче розширити повноваження російської НацгвардіїПро це він повідомив на підсумковій прес-конференції на саміті АТЕС, який проходить у в'єтнамському Дананге.

"Прийде час, то поговоримо на цю тему", - сказавПутін у відповідь на запитання: "Коли вже нарешті? Ми вже втомилися чекати".

На початку жовтня Путін також заявляв, що ще не визначився, чи братиме участь у президентських виборах у березні 2018 року.