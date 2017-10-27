Опитування: за Собчак на виборах проголосували б менше 1% росіян

Якби вибори президента Росії відбулися найближчої неділі за журналістку Ксенію Собчак проголосували б менше 1% респондентів. Такі дані соцопитування наводить 27 жовтня російський "Левада-центр".

За чинного президента Росії Володимира Путіна проголосували б 53% опитаних росіян, за лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського – 3%, за опозиціонера Олексія Навального – 2% респондентів.

Далі в рейтингу йдуть лідер російської комуністичної партії Геннадій Зюганов – 2%, міністр оборони РФ Сергій Шойгу - 1% і прем'єр Росії Дмитро Медведєв - менше 1%.

20% опитаних російськими соціологами респондентів не знають, за кого стали б голосувати, а 11% не стали б голосувати взагалі.

Загалом на запитання, чи цікавлять вас вибори президента Росії, які мають відбутися в березні 2018 року, 32% опитаних відповіли "звісно так", 37% сказали "скоріше так", 8% респондентів не цікавляться виборами взагалі.

45% росіян, які взяли участь в опитуванні, вважають, що майбутні вибори можуть принести позитивні зміни (13% – "точно так", 32% – "скоріше так"). 42% опитаних не вірять в них (26% – "скоріше ні" і 16% "безумовно ні").

Відзначається, що опитування методом особистого інтерв'ю було проведено 20-24 жовтня 2017 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%; 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%; 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.

Напередодні «Левада-центр» опублікував результати опитування, яке показало, що Собчак очолила рейтинг недовіри росіян до політиків і громадських діячів, змістивши в ньому голову уряду Росії Дмитра Медведєва.

Телеведуча Ксенія Собчак 18 жовтня офіційно оголосила про свій намір балотуватися на посаду президента Росії в 2018 році. Назвавши себе кандидатом «проти всіх», вона закликала звільнити політв’язнів, а також заявила, що Крим – український, згідно з міжнародним законодоавством. За останній вислів у Держдумі Росії вимагали притягнути Собчак до кримінальної відповідальності.

Вибори президента Росії відбудуться у березні 2018 року. Про свій намір балотуватися раніше заявили опозиціонер Олексій Навальний, лідер ЛДПР Володимир Жириновський і засновник «Яблука» Григорій Явлінський. Володимир Путін поки що офіційно не оголошував про своє висування на новий термін.