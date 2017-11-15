У столиці Зімбабве армія захопила державну телерадіокомпанію, пролунали вибухи

Армія Зімбабве увійшла в столиці країни Харари і зайняла приміщення штаб-квартири державної телекомпанії Зімбабве ZBC. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на працівників корпорації і правозахисників.

Солдати жорстоко поводилися з деякими працівниками компанії, поки захоплювали будівлю. Пізніше весь персонал, який перебував у приміщенні, запевнили, що турбуватися нема чого, оскільки армія прибула на телеканал для охорони його систем та інформаційного сайту.

Телерадіомовна корпорація Зімбабве транслює два телеканали і чотири радіостанції.

Після цього, як повідомили очевидці, в центрі столиці Зімбабве Харарі пролунали три вибухи.

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Усього через 24 години після того, як глава збройних сил країни Константін Чівенга пригрозив втрутитися, щоб припинити чистку рядів своїх союзників у правлячій партії ZANU-PF президента Мугабе, репортер Reuters повідомив про бронетранспортери на головних дорогах навколо столиці.

Агресивні солдати наказували машинам проїжджати повз, не заважаючи їм просуватися у напрямку до Харари. "Не намагайтеся робити ніяких дурних вчинків. Просто проїжджайте", – сказав журналістам один із солдатів.

"Незважаючи на те, що війська знаходяться в столиці, військові поки що нічого не повідомили про долю діючого президента країни Мугабе", - пише Reuters.

Як передає Associated Press, посольство США в Харарі закрило свою будівлю і рекомендувало громадянам не залишати будинки через "політичну невизначеність". Аналогічну заяву опубліковало і посольство Великобританії, посилаючись на повідомлення про "незвичайну військову діяльність".

Раніше повідомлялося, що правляча партія Зімбабве звинуватила у "зраді" командувача збройними силами країни Константіно Чівенгу.

Перед цим Чівенга відреагував на відставку віце-президента країни Еммерсона Мнангагву, пообіцявши втрутитися й зупинити наростаючу політичну кризу в країні.

До цього 93-річний президент Зімбабве Роберт Мугабе звинуватив Мнангагву в підготовці державного перевороту - його підтримувала армія і він був одним із вірогідних наступників влади в державі.