Викрадені у США щоденники Джона Леннона через 10 років знайшли у Берліні

Німецька поліція затримала чоловіка, у якого виявили викрадені понад 10 років тому особисті речі соліста Beatles Джона Леннона, включаючи його щоденники. Про це повідомляє The Associated Press, передає Європейська правда.

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Берлінська поліція заявила, що 58-річний підозрюваний був затриманий у німецькій столиці в понеділок. За даними поліції, ще один підозрюваний живе в Туреччині та зараз є "недоступним" для правоохоронних органів.

У заяві поліції йдеться, що знайдені предмети, включаючи щоденники, були вкрадені у вдови Леннона Йоко Оно в Нью-Йорку в 2006 році.

Як повідомляв УНІАН, у травні тіла жінки і двох дітей виявили у квартирі Джона Леннона в Ліверпулі.