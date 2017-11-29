В КНДР стверджують, що їхня нова балістична ракета спроможна долетіти до США

В КНДР стверджують, що проведено випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети, яка може долетіти до материкової частини США.

Як передає Радіо Свобода, державне телебачення Пхеньяна заявило 29 листопада, що ракета Hwasong 15, випущена в Японське море, була «набагато сильнішою» і потужнішою за попередню.

Читайте такожКНДР здійснила запуск чергової балістичної ракети - ЗМІ

Міністерство оборони США повідомило, що зафіксувало і простежило за ракетою, запущеною з Північної Кореї, яка пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море. За попередніми оцінками Пентагону, це була міжконтинентальна балістична ракета.

«Наша прихильність справі захисту союзників...перед обличчям цих погроз залишається непохитною», - йдеться в заяві Пентагону.

Президент США Дональд Трамп назвав це «ситуацією, з якою ми впораємося».

У Білому домі повідомили, що Трамп зателефонував до лідерів Японії та Південної Кореї, заявивши про «серйозну загрозу», пов’язану із запуском ракети.

Дії Пхеньяна вже засудили НАТО, ЄС та ООН. В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що КНДР запустила напередодні балістичну ракету в південній частині над морем між Південною Кореєю і Японією.

Сеул заявив, що відповів ударом по навчальних цілях у відповідь на запуск балістичної ракети КНДР.

«Ми ніколи не піддамося жодному провокаційному акту. Ми будемо максимально використовувати наш тиск на Пхеньян», - наголосив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

29 листопада Рада Безпеки ООН запланувала термінове засідання для обговорення запуску Пхеньяном ракети, повідомили в місії США в ООН.

Як повідомляв УНІАН, у липні Північна Корея двічі, 29 серпня і 15 вересня, проводила випробування балістичних ракет. Крім того, Пхеньян здійснив два пуски ракет, які пролетіли над японською територією. А 3 вересня Пхеньян оголосив про успішне випробування водневого боєзаряду, це стало шостим за рахунком ядерним випробуванням, яке було найпотужнішим.

Рада Безпеки ООН у зв'язку з цим різко посилила режим міжнародних санкцій щодо КНДР.