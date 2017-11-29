США, Японія та Південна Корея скликають екстрене засідання Радбезу ООН через КНДР

З ініціативи США, Японії та Південної Кореї 29 листопада відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватимуться нові ракетні випробування КНДР. Про це повідомляє DW.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив останній запуск північнокорейської балістичної ракети. У заяві, поширеній у ніч на середу, 29 листопада, Гутерріш закликав Пхеньян "утриматися від подальших дестабілізуючих кроків".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав дії Північної Кореї "черговим порушенням численних резолюцій Радбезу ООН, яке підриває регіональну і міжнародну безпеку". Офіційна представниця глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні охарактеризувала пуск ракети як "ще одну серйозну провокацію" і "неприйнятне порушення міжнародних зобов'язань" КНДР.

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Міжнародна організація цивільної авіації зазначила, що Пхеньян знову не повідомив їй про запланований ракетний запуск, порушивши взяті на себе при вступі в організацію в 1977 році зобов'язання.

Канцлерка Німеччини ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що в світлі нових ракетних випробувань Північної Кореї "важливіше, ніж будь-коли раніше, разом протистояти загрозі міжнародній безпеці з боку Пхеньяна". Президент США Дональд Трамп підкреслив також, що черговий запуск не змінить підхід Вашингтона до КНДР, і додав: "Я скажу лише, що ми подбаємо про це".

Пхеньян 28 листопада здійснив запуск балістичної ракети у напрямку Японського моря. Вона впала в 250 кілометрах від узбережжя Японії. Японія висловила протест у відповідь на запуск ракети.