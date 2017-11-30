Постпред США в ООН закликала весь світ розірвати зв'язки із КНДР

Постпред США в ООН Ніккі Хейлі закликала всі країни світу розірвати зв'язки з КНДР. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, вона зазначила, що США закликають Китай припинити поставки нафти в Північну Корею.

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«Ми ніколи не шукали війни з Північною Кореєю і не шукаємо її тепер. Якщо війна почнеться, то через триваючі акти агресії, які ми спостерігали вчора», — сказала Хейлі.

Хейлі також попередила, що у разі війни все керівництво КНДР "буде повністю знищено".

Раніше КНДР заявила про успішне випробування ракети Hwasong-15, здатної вразити будь-яку ціль на всій території США.