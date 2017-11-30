Трамп назвав Кім Чен Ина "хворим щеням" (відео)

Президент США Дональд Трамп назвав лідера КНДР Кім Чен Ина «хворим щеням». Про це повідомляє The Hill.

«Податкова реформа користується величезною підтримкою, тому що скорочення податків буде ракетним паливом... Маленька людина-ракета!» — сказав Трамп, перебивши сам себе.

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Слово «ракета» змусило американського президента згадати Кім Чен Ина через добу після того, як Пхеньян знову запустив балістичну ракету.

«Хворе щеня», — додав Трамп, маючи на увазі північнокорейського лідера.

Двома тижнями раніше президент США заявив, що сподівається стати друзями з Кім Чен Ином. У тому ж повідомленні він обурився тим, що лідер КНДР ображає його.