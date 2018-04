Трамп у відповідь на образу з боку КНДР назвав Кім Чен Ина товстим коротуном

Президент США Дональд Трамп відповів північнокорейському лідеру Кім Чен Ину на його образу.

Напередодні влада КНДР назвала азіатське турне Трампа "візитом розпалювача війни", а також вчергове назвала 71-річного Трампа "дідуганом", передає Бі-бі-сі.

Голова Білого дому у відповідь на ці слова написав у Twitter, що він ніколи б не став називати Кім Чен Ина «низьким і товстим».

«Чому Кім Чен Ин образив мене, назвавши «старим», адже я НІКОЛИ не називав його «низким і товстим»? Ну добре, але ж я так намагаюсь бути його другом - і, можливо, коли-небудь це станеться!», – написав Трамп.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!