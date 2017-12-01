Росія направляє в Середземне море корабель з окупованого Криму

Російський військовий корабель Адмірал Григорович, який оснащений крилатими ракетами Колібр, буде направлений у Середземне море. Про це заявив командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Олександр Вітко газеті Міноборони країни-агресора "Червона зірка", передає LIGA.net.

Наголошується, що раніше фрегат був задіяний в операціях по підтримці армії чинного режиму Башара Асада у Сирії.

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"В даний час підводні човни Великий Новгород і Колпіно виконують завдання в Середземному морі, туди ж прямує фрегат Адмірал Григорович", - сказав Вітко.

Відзначається, що Адмірал Григорович неодноразово брав участь в нанесенні ракетних ударів в Сирії, а в середині липня фрегат повернувся в окупований Севастополь.