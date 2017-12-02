Глава британської розвідки назвав РФ головною загрозою для міжнародної безпеки

Упродовж двох останніх десятиліть РФ відверто втручалася у справи своїх сусідів, кинувши виклик системі світової безпеки, що склалася після 1991 року.

Таку заяву зробив генеральний директор Секретної розвідувальної служби Великобританії (MI-6) Алекс Юнгер, - пише The Times.

"Після нетривалого періоду на початку 1990-х років, коли Росія "приймала правила гри", погоджуючись із нормами світового порядку після закінчення холодної війни, вона почала "фальсифікувати правила", прикидаючись, що дотримується міжнародних угод, при цьому відверто їх порушуючи», - пише видання.

Читайте такожРосія направляє в Середземне море корабель з окупованого Криму

Шеф британської розвідки засудив "почуття безкарності" Кремля. Він закликав союзників Британії прикласти більше зусиль для протистояння гібридній війні, яке Росія веде проти Європи.

Рада нацбезпеки Британії затвердила нову стратегію безпеки. Вона включає заходи із посилення військового реагування всередині країни і у Східній Європі, протидію кремлівській пропаганді за допомогою "стратегічних комунікацій", припинення російського втручання в колишній Югославії, захист комп'ютерних мереж Британії від кібервтручання з боку РФ, підтримку України та ускладнення життя для російської еліти.

Нагадаємо, що в НАТО не виключають, що світу загрожує велика міждержавна війна.