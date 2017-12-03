В Ізраїлі відбувся "марш ганьби" проти корупції прем'єр-міністра

У суботу, 2 грудня, близько 20 тисяч людей вийшли на "марш ганьби" проти підозрюваного в корупції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху у столиці Ізраїлю Тель-Авіві і в місті Хайфа, повідомляє Новое время.

Читайте такожНетаньяху допитали вдруге за тиждень у справі про корупцію

"Приводом для акції протесту стала інформація про те, що уряд за допомогою "рекомендацій" поліції має намір захистити главу держави від кримінального розгляду", - йдеться у повідомленні.

Хода почалася поблизу будинку генпрокурора Ізраїлю Авіхаїлів Мандельбліта. Протестуючі виголошували пісні, в яких критикували Нетаньяху і Мандельбліта. Далі демонстранти попрямували від будинку генпрокурора по бульвару Ротшильда.

Демонстрації також проходили в Хайфі.

Нагадаємо, у неділю, 19 листопада, було проведено багатогодинний допит прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підозрюється в злочинах, пов'язаних із хабарництвом, шахрайством і зловживанням довірою у двох корупційних епізодах.

Один епізод, який отримав назву Файл 1000, містить твердження про те, що Нетаньяху неналежним чином приймав щедрі подарунки від багатих прихильників, включаючи австралійського мільярдера Джеймса Пекера і голлівудського продюсера Арнона Мільчана.

Другий епізод, Файл 2000, стосується імовірних спроб Нетаньяху укласти угоду з видавцем Арноном Мозесом з газетної групи Едіот Ахронот (Останні новини - івр.) для втручання в законодавство, щоб послабити головного конкурента газети в обмін на більш сприятливе висвітлення діяльності Нетаньяху.