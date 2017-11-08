Британський міністр подала у відставку-через неформальну зустріч із Нетаньяху

Міністр міжнародного розвитку Великобританії Пріті Патель подала у відставку через її неофіційні зустрічі з ізраїльськими офіційними особами. Відставці передувала 30-хвилинна зустріч з прем'єром Терезою Мей, передає РБК.

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Про відставку з поста міністра Патель повідомила Мей відповідним листом. У ньому Патель зазначила, що «її дії виявилися нижчими тих високих стандартів, які очікують від міністра». «У той час я діяла з найкращими намірами, мої дії також виявилися нижче стандартів прозорості, які я пропагувала і які я підтримувала. Я приношу глибокі вибачення вам і уряду за те, що сталося, і йду у відставку», – написала Патель.

Мей у листі подякувала за роботу в уряді і заявила, що рішення про відставку було «правильним». Прем'єр також назвала «правильним» те, що Ізраїль і Великобританія тісно співпрацюють, але підкреслила, що робити це варто «офіційно».

Патель провела ряд неформальних зустрічей з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і іншими високопоставленими особами в серпні, перебуваючи в Ізраїлі з приватною поїздкою. У минулий понеділок, після того як стало відомо про ці зустрічі, Патель попросили терміново повернутися з офіційної поїздки в Африку і прибути в резиденцію прем'єра для бесіди.

Патель займала пост міністра міжнародного розвитку з липня 2016 року.

1 листопада про відставку з поста міністра оборони Великобританії оголосив Майкл Феллон. Своє рішення він пояснив своїм «неналежною поведінкою» в минулому.