У Британії попередили замах на прем'єр-міністра Терезу Мей - ЗМІ

Британські спецслужби затримали двох чоловіків, які планували вчинити замах на прем'єр-міністра Терезу Мей.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на главу служби контррозвідки Великобританії MI5 Ендрю Паркера.

Терористи планували підірвати замасковану під сумку бомбу біля резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, а потім організувати напад із ножами.

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Підозрювані були затримані в ході рейдів у Лондоні й Бірмінгемі минулого тижня, їм пред'явлені звинувачення за статтею про тероризм.

За інформацією The Sun, за допомогою вибухівки, принесеній в сумці, один із змовників повинен був підірвати ворота безпеки, після чого увірватися в резиденцію і напасти на прем'єра з ножем та газовим балончиком. При цьому на нападникові повинен бути надітий жилет смертника.

Як зазначає The Independent, в поліції Лондона у вівторок повідомили, що 20-річному жителю столиці Нааймуру Закарії Рахману і 21-річному жителю Бірмінгема Мохаммеду Акібу Імрану пред'явлені звинувачення у підготовці теракту.

Але в Скотланд-Ярді відмовилися підтвердити, що затримання цих двох людей пов'язані з підготовкою замаху на Мей. За даними The Independent, Рахман і Імран в середу мають представити перед судом у Вестмінстері.