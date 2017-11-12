Терезу Мей можуть відправити у відставку через затягування переговорів щодо Brexit – ЗМІ

У Великобританії 40 депутатів-консерваторів готуються підписати лист за відставку прем'єр-міністра Терези Мей.

Про це пише газета The Times, передає Радіо Свобода.

Однопартійці Мей незадоволені тим, що вона затягує переговори щодо виходу Великобританії з Євросоюзу - Брексіту. Через це в Брюсселі днями пригрозили заморозити обговорення нової торгової угоди.

Днями The Times повідомила, що лідери Євросоюзу очікують до кінця року відставки уряду Великобританії. На їхню думку, до заміни прем'єра або чергових дострокових парламентських виборів може призвести нестабільність уряду Мей.

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40 депутатів – це менше однієї десятої британського парламенту. Але щоб відправити прем'єр-міністра у відставку, достатньо зібрати ще вісім підписів.

Наприкінці вересня Мей виступила з промовою, присвяченою Брексіту. Мей запевнила, що до 2020 року Лондон буде виконувати свої бюджетні зобов'язання перед ЄС, взяті на себе в період членства в Євросоюзі. Прем'єр-міністр зазначила, що перехідний період після виходу країни з ЄС у березні 2019 року триватиме два роки.

Переговори щодо Брексіту між Лондоном і Брюсселем почалися 19 червня і триватимуть до кінця 2018 року. Влітку 2016 року британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Великобританія приєдналася до ЄС в 1973 році, і стане першою країною, яка його покине.