Екс-глава Європарламенту хоче до 2025 перетворити ЄС в Сполучені Штати Європи

До 2025 року Європейський Союз треба перетворити на Сполучені Штати Європи, які укладуть спільний конституційний договір. Країни-члени ЄС, які не захочуть входити до такого об'єднання, повинні будуть залишити Євросоюз, вважає лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц (Martin Schulz). Він зробив таку заяву, виступаючи на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в Берліні, як повідомляє DW.

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Ідея утворити Сполучені Штати Європи виникла раніше за Євросоюз, нагадує інформагенція dpa. Німецькі соціал-демократи вперше її висловили ще у 1925 році. Нині Шульц уперше запропонував конкретний термін для втілення такої ідеї за прикладом Сполучених Штатів Америки. "Європа - це гарантія нашого виживання. Це єдиний шанс, якщо ми хочемо конкурувати з іншими великими регіонами світу", - вважає Шульц. На його думку, федеративна Європа повинна бути не загрозою для окремих держав-членів, а змістовним доповненням національних держав.

У цьому контексті лідер соціал-демократів також закликав зупинити націоналістів у Європі. Він нагадав про успіхи правопопулістських партій на виборах у Франції, Нідерландах, Фінляндії, Данії, Австрії та Німеччині. "Якщо ми не змінимо курс, якщо ми не посилимо Європу цілком практично і конкретно, то ці сили переможуть", - застеріг політик.

На з'їзді СДПН 7-9 грудня Шульц має отримати остаточне "зелене світло" для переговорів із блоком християнських демократів ХДС/ХСС про формування так званої великої коаліції. Раніше початок переговорів схвалила президія СДПН.