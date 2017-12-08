Forbes назвав найбагатшого в світі відеоблогера 2017 року

18:04, 08 грудня 2017
Світ
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Журнал Forbes назвав найбагатшого в світі відеоблогера 2017 року. За останні два роки цей результат став найбільш вражаючим.

Даніель Міддлтон - найбагатший у світі видеоблогер 2017 року за версією Forbes / фото Forbes

Журнал Forbes назвав найбагатшого в світі відеоблогера 2017 року. Про це йдеться на сайті видання, пише 112.ua.

Так, лідером рейтингу став Даніель Міддлтон, який веде ігровий канал DanTDM. При цьому торішній лідер, PewDiePie, в цьому році зайняв шосту позицію.

Видання повідомляє, що в цьому році Міддлтон зумів заробити 16,5 млн дол., при цьому маючи 17 мільйонів передплатників. За останні два роки цей результат став найбільш вражаючим.

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Друге місце в рейтингу Forbes зайняв Еван Фонг (канал VanossGaming), який заробив 15,5 млн дол.

А завершує трійку лідерів комедійна група Dude Perfect, чий річний дохід склав 14 млн дол.

Зазначимо, що у десятку кращих також увійшли шестирічний хлопчик Ryan ToysReview (11 млн дол.) і стендап-комік Ліллі Сінгх (10,5 млн дол.).

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Теги: #найбагатший у світі відеоблогер#Даніель Міддлтон