Щонайменше 23 людини загинули в результаті вибуху в сирійському Ідлібі (відео)
Також в результаті вибухів припаркованих автомобілів десятки людей отримали поранення.
У північно-західній провінції Ідліб у Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 23 людини, ще десятки отримали поранення.
Як повідомляє Reuters із посиланням на дані спостерігачів, вибух стався на північному заході провінції.
За даними агентства Anadolu, в результаті серії вибухів загинули не менше 30 людей, близько 70 отримали поранення. За даними видання, вибухнули кілька припаркованих автомобілів.
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На місце події прибули машини швидкої допомоги і рятувальні групи, які намагаються дістати тіла і врятувати постраждалих, що опинилися під завалами зруйнованої будівлі.
Відзначається, що провінція Ідліб є оплотом опозиції в Сирії.
#سوريا | مفخخة تضرب تجمّع مقار لأجناد #القوقاز بمدينة #إدلب (فيديو)https://t.co/xmwAJJBw9fpic.twitter.com/I6TIAnOTqd— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 7, 2018
Як повідомляє РБК з посиланням на Sky News Arabiya, метою вибухів була штаб-квартира так званої «Кавказької армії» («Аджнад аль-Кавказ») - угруповання, що об'єднує вихідців із Кавказу і Центральної Азії, які приїхали в Сирію для боротьби проти режиму Башара Асада.
Телеканал наводить слова глави Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдулрахмана, який повідомив, що штаб-квартира угруповання була повністю зруйнована в результаті вибухів.
Ще один замінований автомобіль був припаркований біля супермаркету.