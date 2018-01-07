Щонайменше 23 людини загинули в результаті вибуху в сирійському Ідлібі (відео)

У північно-західній провінції Ідліб у Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 23 людини, ще десятки отримали поранення.

Як повідомляє Reuters із посиланням на дані спостерігачів, вибух стався на північному заході провінції.

За даними агентства Anadolu, в результаті серії вибухів загинули не менше 30 людей, близько 70 отримали поранення. За даними видання, вибухнули кілька припаркованих автомобілів.

Читайте такожРежим Асада несе відповідальність за моторошну хіматаку в Ідлібі – експерти ООН

Читайте такожпрезидента Башара Асада

На місце події прибули машини швидкої допомоги і рятувальні групи, які намагаються дістати тіла і врятувати постраждалих, що опинилися під завалами зруйнованої будівлі.

Відзначається, що провінція Ідліб є оплотом опозиції в Сирії.

Як повідомляє РБК з посиланням на Sky News Arabiya, метою вибухів була штаб-квартира так званої «Кавказької армії» («Аджнад аль-Кавказ») - угруповання, що об'єднує вихідців із Кавказу і Центральної Азії, які приїхали в Сирію для боротьби проти режиму Башара Асада.

Телеканал наводить слова глави Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдулрахмана, який повідомив, що штаб-квартира угруповання була повністю зруйнована в результаті вибухів.

Ще один замінований автомобіль був припаркований біля супермаркету.

Відео: Al Mayadeen News