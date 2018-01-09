Південна Корея і КНДР почали перші з 2015 року офіційні переговори

Сеул і Пхеньян 9 січня почали перші з 2015 року офіційні переговори за участю дипломатів вищого рівня.

Переговори присвячені можливій участі спортсменів із КНДР у Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані, повідомляють Reuters і BBC.

"Сьогодні ми будемо проводити переговори, щоб обговорити участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх та Паралімпіаді в Пхенчхані, а також вдосконалення міжкорейських відносин", - заявив міністр уніфікації Південної Кореї Чо Мен Гюн. Також він зазначив, що Сеул на переговорах "спробує підняти питання сімей, розділених війною, і шляхи зниження військової напруженості".

Читайте такожТрамп підтримав діалог КНДР і Південної Кореї

Голова Комітету з мирного об'єднання Лі Сон Гвон, який очолює делегацію КНДР, перед початком зустрічі висловив оптимізм щодо результатів цих переговорів.

"Діалог пройде добре. Сьогодні Північна і Південна Корея будуть вести розмову з позицій серйозності та щирості", - заявив він журналістам.

Зустріч між делегаціями двох країн розпочалася о 10.00 за місцевим часом у селі Панмунджом, розташованому на кордоні між Південною Кореєю і КНДР в демілітаризованій зоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Південна Корея запропонувала КНДР провести переговори на високому рівні 9 січня для поліпшення двосторонніх відносин.

Влада КНДР погодилися провести прямі переговори з Південною Кореєю щодо Олімпійських ігор в Пхенчхані 9 січня.

Пізніше лідер КНДР Кім Чен Ин у зверненні до нації розпорядився створити всі необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про те, що країна збирається направити свою національну збірну на зимові Олімпійські ігри. Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані привітав рішення Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) відправити свою делегацію на Олімпіаду-2018.