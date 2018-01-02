Влада Південної Кореї запропонувала КНДР провести переговори на високому рівні

Південна Корея пропонує КНДР провести переговори на високому рівні 9 січня для поліпшення двосторонніх відносин, передає «Бі-бі-сі».

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На переговорах сторони обговорять можливість участі КНДР у зимових Олімпійських ігор 2018 року.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про те, що країна збирається направити свою національну збірну на зимові Олімпійські ігри.

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані привітав рішення Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) відправити свою делегацію на Олімпіаду-2018.