ЗМІ повідомили про прорив на коаліційних консультаціях у Німеччині

Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли прориву під час попередніх переговорів щодо формування великої коаліції.

Про це стало відомо з причетних до перемовин політичних кіл уранці в п'ятницю, 12 січня, повідомляє DW.

Але домовленість на рівні керівництва, обсяг якої наразі становить 28 сторінок, ще мають схвалити відповідні переговірні групи. У разі цього потрібна ще буде також згода позачергового партійного з'їзду СДПН, який має відбутися 21 січня.

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Переговори у штаб-квартирі СДПН розпочалися уранці четверга і тривають уже більше 24 годин.

Якщо християнські демократи таки дійдуть згоди із своїми колишніми коаліційними партнерами, політичні сили розпочнуть формальний процес перемовин щодо створення нової великої коаліції.

Нагадаємо, що вибори в Німеччині відбулися 24 вересня 2017 року. Після них переговори про формування коаліції вели консерватори, Зелені та ліберали (ВДП), оскільки соціал-демократи оголосили про перехід в опозицію. Однак переговори зі створення так званої коаліції "Ямайка" провалились після виходу з них представників ВДП. 7 грудня партійний з'їзд СДПН таки дав "зелене світло" на переговори щодо великої коаліції.