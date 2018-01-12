Стало відомо про таємне весілля американської співачки і австралійського актора

За даними британських ЗМІ, американська співачка Майлі Сайрус і австралійський актор Ліам Хемсворт таємно одружилися. Папараці помітили щасливу пару з обручками, інформує The Sun.

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Пару сфотографували за обідом разом з друзями в австралійському місті Байрон-Бей. На знімках відома виконавиця виглядає спокійною і веселою. Дівчина спокійно робить селфі і обнімає коханого насолоджуючись спільним відпочинком.

Численні шанувальники пари припустили, що Майлі і Ліам уклали шлюб. Самі знаменитості подібні роздуми фанів і повідомлення преси ніяк не коментували.

Влітку 2017 співачка зізналася в інтерв'ю, що у неї немає планів виходити заміж. Як стверджувала американська виконавиця, вона повністю присвятила себе музичній кар'єрі.