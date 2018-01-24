"При владі пожиттєво": Путіну пророкують ще не один президентський термін

Журналіст та телеведучий Євген Кисельов не впевнений у тому, що нинішній четвертий термін, на який президент РФ Володимир Путін неминуче буде переобраний, для нього останній.

"У 2024 році Путіну буде лише 72 роки, здоров'я у нього міцне, він займається ним, здається, більше, ніж державними справами. Чим він гірший від того ж Назарбаєва (лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв – Ред.), який керує Казахстаном майже 30 років?", — розповів журналіст на чаті в "Главреді".

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За його словами, "хіба що тим, що американці вклали в економіку Казахстану 50 мільярдів доларів — на відміну від російської економіки".

"Я думаю, що сьогодні для Путіна питання про те, як залишитися при владі довічно, це суто технічне питання, як оформити це законодавчо", — заявив Кисельов.

"При тій владі, при тих повноваженнях, які він має, змінити конституцію, змінити закон про президента, винайти якусь нову посаду йому буде дуже легко, лише б захотів", — сказав Кисельов.

"Але, якщо з якихось причин Путін захоче відійти від справ на старості, пожити у своє задоволення й тільки, він, найімовірніше, обере своїм наступником ще більш жорсткого авторитарного лідера, якого-небудь колишнього генерала спецслужб, який зробить Росію ще більш закритою антидемократичним державою", — наголосив ведучий.

Як повідомляв УНІАН, чергові вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року – в четверту річницю анексії українського Криму, виборча кампанія стартувала в грудні 2017 року.