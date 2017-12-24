У РФ Навального висунули в президенти, незважаючи на заяви ЦВК, що він не зможе балотуватися до 2028 року

У неділю, 24 грудня, Олексія Навального висунули кандидатом в президенти на зборах виборців в Москві. За це проголосували 742 людини. Про це повідомила прес-секретар політика Кіра Ярмиш в Twitter, пише Страна.uа.

Вона зазначила, що таких, що голосували проти або утрималися, не було.

Кандидата в президенти, який балотується як самовисуванець, повинна була висунути ініціативна група виборців, в яку входять не менше 500 осіб. До Москви Навального висунули на зустрічах у Владивостоці, Новосибірську, Красноярську.

Московська група виборців, 750 осіб, голосує за висунення Навального в президенти pic.twitter.com/5gmrHLoM5K — Feldman (@EvgenyFeldman) December 24, 2017

При цьому чи зареєструє його ЦВК, поки невідомо.

Сам опозиціонер на зборах ініціативної групи до голосування не виступав, а після вийшов у супроводі дружини і дітей, пише Російська служба ВВС.

"Я хочу чітко заявити: ми готові виграти ці вибори і виграємо їх!" - сказав Навальний.

"Вчора не шкодуючи себе, змушуючи себе, я подивився з'їзд "Єдиної Росії". І там Путін сказав, що Росія увійде до п'ятірки найсильніших економік світу. Але шість років тому на цьому з'їзді він говорив те ж саме. Ми увійшли в першу п'ятірку? Ні!" - розповів кандидат.

"Хто з вас хоче втратити ще шість років?" - запитав він у присутніх.

Натовп скандував "Ні!".

"Ви поганий президент, у вас немає позитивної програми, ми кидаємо вам виклик на цих виборах і маємо намір їх виграти!" - звернувся Навальний до Путіна.

"Тільки спробуйте не пустити нас на вибори! Ми влаштуємо страйк!" - пригрозив Навальний.

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Він закликав інших кандидатів зняти свої кандидатури за п'ять днів до виборів, якщо його не зареєструють, і вимагати у Кремля провести нову кампанію.

Себе він назвав "головним кандидатом".

Якщо ЦВК зареєструє звернення ініціативної групи, Навальному доведеться зібрати для висунення ще 300 тисяч підписів виборців у різних регіонах Росії.

Як повідомлялося раніше, Олексій Навальний не зможе балотуватися в президенти Росії до 2028 року. Раніше голова ЦВК Елла Памфілова 17 жовтня в Сочі застерегла Навального і його прихильників від заяв про те, що він зможе висувати свою кандидатуру на виборах 2018 року. За її словами, Навальний неправильно трактує Конституцію Росії і не зможе раніше строку взяти участь у виборах через судимість.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 грудня, в кандидати в президенти висунули Ксенію Собчак.