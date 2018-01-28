Путін прокоментував перемогу свого "друга" Земана на виборах президента Чехії

02:51, 28 січня 2018
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Мілош Земан и Володимир Путін / REUTERS

Як йдеться у повідомленні прес-служби Кремля, у привітанні Путін заявив, що «підсумки минулих виборів підтвердили високий авторитет Мілоша Земана як досвідченого і відповідального політика, що перетворює в життя інтереси і сподівання чеського народу».

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Згідно із повідомленням, Путін заявив про високу оцінку позиції Земана на користь «розвитку дружніх російсько-чеських відносин, взаємовигідного співробітництва в різних областях».

«Президент Росії підтвердив готовність до продовження конструктивної спільної роботи з питань двостороннього і міжнародного порядку денного, а також побажав Мілошу Земану здоров'я, благополуччя і нових успіхів у державній діяльності», – заявили у Кремлі.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня за результатом обробки 100% бюлетенів на президентських виборах у Чехії переміг чинний лідер країни Мілош Земан який набрав більше 51,36% голосів. Його суперник проєвропейский Іржі Драгош набрав 48,63% голосів виборців.

Як відомо, Мілош Земан підтримує Росію і Китай, він зайняв жорстку позицію щодо імміграції.

Нагадаємо, восени Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці уряду.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.

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Теги: #Заяви Земана щодо України#Путін і Земан