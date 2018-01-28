У центрі Москви проходить акція протесту проти Путіна

На Пушкінській площі зібралися сотні москвичів, і люди продовжують туди приходити.

У центрі Москви проходить несанкціонована акція протесту проти політики чинного президента РФ Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, вийти на вулицю закликав опозиціонер Олексій Навальний. Акцію названо «Страйком виборців».

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Зараз на Пушкінській площі зібралися сотні росіян й люди продовжують туди приходити. Присутні скандують: «Путін, йди», «Росія без Путіна», «Це наше місто», «Ми тут влада», «Путін - злодій», «Виборам - бойкот», «Росія буде вільною».

Багато хто прийшов із державними прапорами РФ і плакатами. Зокрема, можна побачити написи: «Росія, прокинься», «Очікуємо на зміни», «Страйк», «Путін, ти не залишив нам вибору», «Путін - йди», «Путін - ворог Росії».

Поліція через мегафони попереджає, що акція в Москві не узгоджена, однак незважаючи на велику кількість людей затримання не проводяться.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що акції протесту пройдуть більш ніж у 100 містах Росії.

Наразі в різних містах вже затримано десятки учасників протестів.