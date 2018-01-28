У центрі Москви посилено заходи безпеки перед початком акції прихильників Навального (фото)

На прилеглих вулицях припарковані автомобілі ОМОН і Росгвардії.

У центрі Москви, на вулиці Тверській, посилено заходи безпеки перед проведенням несанкціонованої акції російської опозиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, крім того на Пушкінській і Тріумфальній площах чергують посилені наряди поліції, дружинники, а також правоохоронці зі службовими собаками.

На прилеглих вулицях припарковано автомобілі ОМОН і Росгвардії.

Наразі ситуація спокійна й прихильників опозиціонера Олексія Навального в центрі російської столиці не видно.

Як повідомляв УНІАН, у Росії проходить «страйк виборців» проти недопущення Навального на вибори президента РФ, силовики обіцяють перешкоджати несанкціонованим акціям протесту. У різних містах вже затримано десятки учасників протестів.

Читайте такожПо всій Росії прихильники Навального вийшли на акції протесту, є затримані

26 січня в Кремлі попередили громадян Росії про відповідальність за вихід на несанкціоновану акцію протесту 28 січня на заклик російського опозиціонера Навального.

25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що згідно із законом, громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участь у виборах протягом 10 років після зняття чи погашення судимості.

Навальний назвав рішення ЦВК незаконним.

Президентські вибори в Росії заплановано на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.