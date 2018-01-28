У Москві поліція затримала Навального (відео)

Навального затримали на підході до Пушкінської площі.

Поліцейські затримали політика Олексія Навального на Тверській вулиці в Москві під час акції «Страйк виборців».

Ще до затримання Навальний звернувся до прихильників, сказавши, що його "відбивати (у поліції) не потрібно", передає Медуза.

Навального затримали на підході до Пушкінської площі, перед цим він протягом кількох хвилин йшов у натовпі прихильників по узбіччю Тверській вулиці.

Читайте такожПо всій Росії прихильники Навального вийшли на акції протесту, є затримані

«Мене затримали. Це значення не має. Приходьте на Тверську. Ви не за мене виходьте, а за себе і своє майбутнє», – написав опозиціонер у Twitter.

Раніше російський правозахисний портал «ОВД-инфо» повідомляв, що станом на 14:00 за московським часом (13:00 за Києвом) у різних містах Росії поліція затримала близько 90 учасників протестних акцій «Страйк виборців».

Зокрема, щонайменше 28 осіб затримали в Уфі, 15 – у Кемерові, 10 або більше – у Томську, 8 - у Москві та 7 - у Санкт-Петербурзі.

Відео: Грани.Ру

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі Москви проходить несанкціонована акція протесту проти політики чинного президента РФ Володимира Путіна.

Вийти на вулицю закликав опозиціонер Олексій Навальний. Акція названа «Страйком виборців».