У Росії під час "Страйку виборців" затримано майже 250 осіб (відео)

Акція відбулася 28 січня в десятках російських міст, у ній брали участь тисячі людей.

У Росії під час «Страйку виборців», за останніми даними, затримано майже 250 протестувальників.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на «ОВД-Инфо». Зокрема, у Чебоксарах до поліції потрапили 50 осіб, Уфі - 45, Кемерові - 31, Мурманську - 23.

У Москві було затримано 16 активістів, серед них - опозиціонер Олексій Навальний. До суду політика залишили у відділі поліції. У Томську активіста Сергія Чайковського вже оштрафували на 150 тис. рублів. Його звинуватили в повторному порушенні правил проведення мітингу. В Челябінську одного з учасників акції протесту - Дениса Ібрагімова - заарештували на 10 діб за статтею про «дрібне хуліганство».

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«Страйк виборців» пройшов 28 січня в десятках міст Росії. В акціях брали участь тисячі людей. У Москві протест триває біля будівлі уряду країни й на Пушкінській площі, в Санкт-Петербурзі - на Площі Повстання. Поліція закликає активістів розійтися, однак про масові затримання в цих містах поки не повідомляється.

Як повідомлялось, Навальний організував «Страйк виборців» на знак протесту проти того, що йому заборонили брати участь у президентських виборах у березні 2018 року. Опозиціонер називає ці вибори нечесними й закликає своїх прихильників не брати участь у голосуванні.